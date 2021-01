Qualche giorno fa è esplosa una bomba che parlava di flirt in corso fra due ex gieffini dell’attuale edizione di Alfonso Signorini.

A lanciare l’indiscrezione è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque, dove ha svelato di aver visto due ex gieffini prendersi un caffè lontano da occhi indiscreti. In quell’occasione non ha fatto i nomi dei diretti interessati, che sono trapelati online poco dopo: Filippo Nardi e Guenda Goria.

Un flirt sui generis e di grande clamore dato che Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip proprio per aver offeso e fatto battute sessiste nei confronti della mamma di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta.

Oggi – a distanza di un paio di giorni – i due hanno chiarito la loro posizione confermando l’uscita ma smentendone la natura romantica.

“Sì ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè, assolutamente” – ha replicato Filippo Nardi – Una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandolo per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè. […] Smentisco la liason. Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre.”

Dello stesso parere anche Guenda Goria.

“Smentisco la relazione con Filippo Nardi semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”.

FONTE | GossipeTv