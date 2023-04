flintronic Beanie Watch cap, Beanie Hat Berretto Uomo, Berretto Invernale Uomo Donna, Cappello Invernale Uomo Donna, Berretto in Jersey Leggero, per Sci Running Ciclismo

Descrizione prodotto

flintronic Berretto Invernal Uomo Donna

flintronic Berretto Uomo Donna Invernali, Berretto Invernal Uomo Donna, Berretto Uomo in Maglia, Berretto da Uomo Donna, Berretto in Jersey Leggero, Berretto in Cotone per Sci Running Ciclismo

Materiale di alta qualità Il berretto Flintronic contiene 100% fibra di poliacrilonitrile, il cappello è comodo, traspirante, elastico, leggero, resistente e caldo. È la scelta migliore per la pelle sensibile. Cappello semplice e comodo per l’uso quotidiano. Può essere combinato con una varietà di stili di abbigliamento per tutte le stagioni.Taglia universale : Questo cappello è realizzato in materiale altamente elastico con elasticità e vestibilità oversize, perfetto per la maggior parte degli uomini e delle donne (adatto per circonferenza della testa: circa 53-58 cm). Si adatta perfettamente alla tua pelle e si adatta alla forma della tua testa, quindi non è né troppo stretto né troppo largo.Leggero e comodoUn cappello pesa solo 67 grammi, il che è molto leggero per te, quindi non ti sentirai a disagio. Il materiale mantiene calda tutta la testa e le orecchie anche nelle giornate fredde.Facile da pulire Questo cappello deve essere lavato a mano. Il cappello è realizzato in materiale di alta qualità che mantiene sempre la sua forma, anche dopo il lavaggio. La temperatura non deve essere superiore a 30°C durante il lavaggio per mantenere la forma. (Se la temperatura è troppo alta, il cappello potrebbe deformarsi. Non asciugare in asciugatrice, candeggiare o stirare!)Ampie applicazioni Stile classico e semplice, adatto sia per uomo che per donna. Puoi regolare la tesa a tuo piacimento, arrotolare la tesa per mantenere piccolo il cappello lavorato a maglia o arrotolare la tesa per coprire le orecchie e tenerti al caldo. È adatto per abbigliamento casual o eventi invernali all’aperto, ideale come compleanni, Ringraziamento, anniversari e regali di Natale per familiari, amici e persone care.

Specifica:

– Materiale: 100% poliacrilonitrile

-Dimensioni del prodotto: 25*20*2 cm

-Peso del prodotto: 67 g

-Colore del prodotto: grigio scuro/nero

Elenco dei pacchetti:

-Pacchetto 1: cappello lavorato a maglia * 1 (grigio scuro)

-Pacchetto 2: cappello lavorato a maglia * 1 (nero)

-Package3: cappello lavorato a maglia * 2 (grigio scuro + nero)

-Package4: cappello lavorato a maglia * 1 (mix nero)

