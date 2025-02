Flightradar: L’assenza di voli e il mistero di Trump

L’aereo di Stato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è scomparso dai radar di Flightradar, il noto sito che monitora i voli a livello globale. La decisione di oscurare l’aereo, un Airbus A319, è stata presa dal Governo italiano su richiesta della stessa premier. Negli ultimi giorni, il velivolo usato da Meloni per i suoi spostamenti non è più visibile sull’app, mentre gli altri aerei governativi e militari continuano a essere tracciati regolarmente. Secondo quanto riportato, l’oscuramento dell’aereo è avvenuto per garantire maggiore riservatezza, sebbene questa attenzione alla privacy contrasti con il carattere pubblico e ufficiale del suo ruolo.

L’aereo risulta non tracciato da circa un mese e la decisione coincide con un episodio del passato, precisamente il viaggio del 6 gennaio scorso, quando Meloni si recò in Florida per un incontro privato con Donald Trump a Mar-a-Lago. Anche in quell’occasione, la visita non era stata preannunciata e fu resa nota tramite Flightradar, contribuendo così a sollevare interrogativi sulla trasparenza riguardo ai viaggi ufficiali della premier.

La situazione ha suscitato discussioni nel contesto dell’attuale governo e del suo approccio alla sicurezza delle informazioni, creando un contrasto tra la necessità di operare in un contesto pubblico e le esigenze di riservatezza che la premier sembra voler perseguire.