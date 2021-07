Era il lontano 1982 quando Microsoft, con buona lungimiranza, acquistò i diritti di Flight Simulator della SubLOGIC, azienda fondata da Bruce Artwick che nel 1976 sviluppò la prima versione del famoso simulatore di volo.

Dopo una lunghissima serie di successi su computer, Flight Simulator approda, il 27 luglio anche in abbonamento Game Pass, per la prima volta sulle console Xbox Series S/X, portando il simulatore in alto nei cieli della nuova generazione di casa Microsoft.

Abbiamo provato Flight Simulator su Xbox X, l’ammiraglia di casa Microsoft, e quelle che vi riportiamo sono le primissime impressioni di un videogame simulativo molto complesso, ma che può essere approcciato in modi e tempi diversi. E che può regalare grandi soddisfazioni e panorami mozzafiato anche a chi non si è mai confrontato con il genere.

Dietro le quinte

Volare next-gen

Grazie all’architettura cloud Microsoft Azure l’esperienza di Flight Simulator è appagante anche su console. Il flusso costante di dati consente infatti di visualizzare panorami al limite del fotorealismo senza stressare l’hard disk della macchina. Dove questo non avviene, soprattutto in alcune città che non sono state mappate al 100%, entra azione il machine learning, tecnologia che Flight Simulator usa per ricreare palazzi ed edifici, conferendo così al gioco una sensazione di grande veridicità. Particolare attenzione è riservata anche alle condizioni atmosferiche in tempo reale che arricchiscono l’esperienza del volo.

Prima di installare il gioco occorre assicurarsi di avere sufficiente spazio su disco: la versione completa del pacchetto Flight Simulator occupa circa 100 Gb. All’installazione si ha l’opzione per scaricare la sola componente online che pesa circa 43 Gb, oppure aggiungere i 56 Gb della versione offline.

È necessaria una buona connessione per godere di tutte le funzioni del titolo, ad esempio per ottenere le condizioni meteorologiche ricreate in tempo reale.

I tutorial e i rudimenti del volo

Se non avete mai giocato a Flight Simulator, prima del decollo che vi porterà inevitabilmente a volare sopra la vostra città, è indispensabile dedicare tempo ai tutorial. Ne troverete due: uno dedicato ai complessi aeromobili di linea e l’altro agli aerei da turismo, quest’ultimo, diviso in capitoli tematici, è indispensabile per familiarizzare con la strumentazione di base e apprendere i rudimenti del volo.

I tutorial sono consigliati anche quando si decide di non usare il titolo nella sua modalità simulativa ma solo in modalità arcade, che si rivela ipnotica, un’esperienza molto rilassante.

Il gioco è ottimizzato per console ed è utilizzabile anche con il solo controller Xbox; ma per un controllo più preciso è opportuno abbinare al pad l’uso di mouse e tastiera, mentre non ci pare indispensabile l’acquisto di cloche dedicate, di solito piuttosto onerose.

La mia città dall’alto

Una delle prime cose che farete, soprattutto se non avete mai usato Flight Simulator, è sorvolare la vostra città e cercare la vostra casa. La famosa fotogrammetria non è applicata a tutto il mondo e anche dove è applicata magari non presenta esattamente il vostro quartiere. Sorvolando Torino, le sponde del fiume Po sono fantastiche, ma il quartiere che si trova adiacente al fiume verso piazza Vittorio è riprodotto con l’ausilio del machine learning. Nella skyline è perfettamente distinguibile il grattacielo di una famosa banca progettato da Renzo Piano.

Abbiamo sorvolato la costa orientale sarda, volando in Vfr, volo a vista, il panorama è semplicemente mozzafiato. Insenature, piccole calle, spiagge bianche e faraglioni rossi in mezzo al mare blu, rendono ogni screenshot una cartolina che sembra realizzata dall’azienda turistica locale.

Se invece fate parte dei fortunati e vivete, per esempio, in quelle zone di Napoli ricostruite in fotogrammetria, oltre a godere di un colpo d’occhio incredibile, golfo e Vesuvio compreso, casa vostra brillerà come una torre di controllo con tutti i suoi luminosi dettagli.

Volando si impara

Dopo il tutorial e dopo aver sorvolato la vostra città e prima, molto prima di sfidare la sorte con un aeromobile di linea, dedicatevi alla Escursioni Naturalistiche. Scegliete quella che più vi aggrada. Oltre a essere estremamente rilassanti, questi voli Vfr permettono di viaggiare in posti nuovi, scovare curiosità interessanti, godere di panorami bellissimi, sapientemente descritti nel registro di volo.

Ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile da martedì 27 luglio esclusivamente per le console Xbox X e Xbox S, tutti i possessori dell’abbonamento Xbox Game Pass potranno scaricarlo gratuitamente. Il titolo, che ha Pegi 3, è adatto a tutti gli aspiranti avieri, anche i più piccoli.