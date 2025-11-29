FLC CGIL non firma contratto nazionale di lavoro

La FLC CGIL ha deciso di non sottoscrivere l’ipotesi di contratto nazionale di lavoro 2022-2024 per due motivi principali: la drastica riduzione degli aumenti salariali e l’assenza di interventi sulla parte normativa del contratto. Gli aumenti salariali proposti sono inferiori all’inflazione, con un incremento medio di molto inferiore a quanto le lavoratrici e i lavoratori avrebbero avuto diritto. Inoltre, nonostante gli annunci del Ministro Valditara e Bernini, la trattativa non ha prodotto alcun avanzamento sugli istituti normativi.

Non si era mai verificato in passato che le risorse destinate al rinnovo contrattuale risultassero inferiori di 11 punti percentuali rispetto all’inflazione. Il Ministro Zangrillo ha affermato che gli ultimi due contratti sono stati rinnovati con incrementi inferiori all’inflazione, ma ciò non è vero. Gli ultimi due contratti sono stati rinnovati con risorse superiori all’inflazione.

La chiusura del contratto è avvenuta con la legge di bilancio ancora in discussione, con la possibilità di ottenere ulteriori risorse. Accettare di chiudere il CCNL 2022-2024 in questo contesto avrebbe significato arrendersi alle condizioni imposte dal Governo. La trattativa per il triennio 2025-2027 non si aprirà immediatamente, poiché manca ancora l’Atto di Indirizzo per i settori interessati.

Altri comparti della Pubblica Amministrazione hanno beneficiato di risorse aggiuntive, mentre le lavoratrici e i lavoratori della conoscenza non hanno ricevuto fondi analoghi. La retribuzione media dei lavoratori pubblici è pari a 39.900 euro annui, mentre quella del settore “Istruzione” è di 33.100 euro, ovvero il 20% in meno.

Non ci sarebbero stati danni reali per lavoratori e lavoratrici in caso di mancata firma del contratto, poiché oltre il 60% degli aumenti era già stato corrisposto come indennità di vacanza contrattuale. La chiusura del contratto non ha valore normativo e non prevede arretrati per gli anni 2022 e 2023. La trattativa per il CCNL 2022-2024 è stata avviata a febbraio 2025, quindi a contratto già ampiamente scaduto. La FLC CGIL ha firmato tutti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro completi di parte economica e normativa, ad eccezione di quelli di sola natura economica o con aumenti inferiori all’inflazione.