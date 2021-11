Flaza ha appena pubblicato su iTunes il nuovo singolo dopo la squalifica da Amici, Nuvole, tornando a bisticciare con una follower di Instagram.

Quando un utente le ha scritto “cacciarti da Amici il più grande errore, anche Vasco non ha mai seguito le regole” la cantante ha ben pensato di piazzargli un cuoricino d’apprezzamento, gesto che non è affatto piaciuto ad un’altra seguace. “Invece di mettere il cuoricino perché non dici che l’errore più grande l’hai fatto tu?” – le ha scritto la follower – “Te la sei giocata malissimo ad Amici! Purtroppo hai sprecato palesemente una vetrina pazzesca”.

A questo punto Flaza ha così risposto: “Tesò metto il cuoricino perché esiste una vita anche fuori da Amici e perché mi fate molto ridere voi persone che credete a tutto quello che passa in tv come fosse religione. Ti abbraccio“. Una risposta da vera malefica.



Flaza, il nuovo singolo è Nuvole

“Ho scelto di mostrarvi entrambi i lati di me per sentirmi libera di volare“, ha scritto la cantante poco prima di presentare ufficialmente al suo pubblico Malefica e Nuvole. Due cover presentate sottosopra perché “io faccio sempre tutto al contrario rispetto agli altri”. Il treno di Amici è già passato, Flaza otterrà ugualmente successo?