Flaza è durata ad Amici quanto un gatto in tangenziale ma nonostante questo è ancora alto l’interesse mediatico nei suoi confronti. La cantante non è stata infatti eliminata con una sfida diretta, ma è stata letteralmente cacciata dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini, perché esausta delle sue continue mancanze di rispetto. Un racconto che secondo Flaza non è stato sviscerato bene dal reality: “Esiste una vita anche fuori da Amici mi fate molto ridere voi persone che credete a tutto quello che passa in tv come fosse religione“.

Nel dubbio in questi giorni, per la promozione del suo singolo Malefica, ha tenuto su Instagram un Q&A con i fan. Fra le tante domande anche una un po’ bislacca “Hai il Covid?” a cui Flaza ha risposto: “Sì, ho il Covid. Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”.

Ovviamente in molti si sono chiesti se Flaza fosse vaccinata oppure no, ma la cantante (presumibilmente per evitare polemiche) non ha specificato lasciando col dubbio i suoi followers. Anche nella sua risposta non fa alcun accenno al vaccino, limitandosi ad invitare i suoi fan ad indossare la mascherina.

Flaza ha il Covid, ad Amici col green pass

I ragazzi ad Amici vivono in un ambiente sterilizzato ed isolato dove è matematicamente impossibile prendere il virus. Ogni volta che si interfacciano con una persona esterna indossano la mascherina e mantengono le distanze, mentre durante le lezioni sono separati dai professori da dei pannelli in plexiglass. Per accedere allo studio, infine, serve (come in tutti gli studi televisivi) il green pass, che viene rilasciato o dopo un tampone con esito negativo o dopo un regolare vaccino.

Quindi se Flaza sia o no vaccinata non possiamo saperlo, ma nel dubbio voi fatelo: solo vaccinandoci usciremo da questa pandemia.