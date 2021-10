Flaza ha avuto l’enorme fortuna di entrare ad Amici 21, ma più di una volta non ha rispettato le regole della scuola. Sappiamo tutti quello che le è successo durante l’ultima registrazione (e che vedremo domani pomeriggio), ma in uno dei ultimi daytime la cantante ha cercato di dare una spiegazione a certi suoi atteggiamenti. La ragazza durante un confronto con Lorella Cuccarini ha svelato di essere stata in depressione e aver affrontato anni complicati. Mentre la prof di canto cercava di consolarla, Flaza ha anche confessato di aver dormito nelle stazioni nel suo periodo più buio.

“Ho avuto tanti problemi e non mi sono sentita capita nemmeno in casa mia. Questo mi ha portato a chiudermi. Per molti anni ho faticato ad aprirmi all’esterno. Adesso però le cose stanno cambiando.

La verità è che ho passato due anni e mezzo in depressione. Non sono più uscita e non ho più avuto amici, non avevo più nulla, soldi, non mi appassionavo a nulla. ​Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni. Ci sono alcune cose che ancora non ho sistemato di me. Sto cercando di lavorare su diversi aspetti per migliorarmi, ma non è molto semplice.

L’arroganza è un mio modo di difendermi. Quando ci sono situazioni in cui mi sento da meno metto questo scudo per difendermi”.