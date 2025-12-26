Flavoury piattaforma chef stellati

Immagina di essere nella tua cucina e preparare piatti in compagnia di chef del calibro di Heinz Beck, Michelangelo Mammoliti, Ana Roš o Paolo Casagrande. Flavoury è una piattaforma di streaming in cui chef con 2 e 3 Stelle Michelin raccontano i loro piatti, la loro storia e la loro filosofia.

Flavoury è una piattaforma digitale che offre centinaia di ricette spiegate passo dopo passo, ma anche inediti dintorni dei ristoranti più importanti del mondo. Racconti che ci permetteranno di entrare nel cuore delle storie personali di ogni chef che hanno dato forma alla cucina d’autore contemporanea. La piattaforma raccoglie chef 2 e 3 Stelle Michelin provenienti da tutto il mondo, dall’Asia all’Europa settentrionale, passando per Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Germania fino ad arrivare in America.

La sezione italiana vede protagonisti grandi chef come Heinz Beck e Michelangelo Mammoliti, entrambi 3 Stelle Michelin, insieme ai bistellati Domenico Candela, Andrea Aprea, Valeria Piccini, Emanuele Scarello, Anthony Genovese, Gaetano Trovato e Heinrich Schneider. Flavoury non è soltanto una scuola digitale di cucina, ma un luogo in cui si incontrano sapori, tecniche e conoscenze di chef internazionali che raccontano al pubblico tutti i segreti e le storie che si celano dietro l’alta ristorazione.

Il fondatore della piattaforma, Norbert Dworzyński, racconta di aver voluto creare, insieme al suo team, “uno spazio in cui chiunque, dai cuochi amatoriali ai professionisti, potesse trarre ispirazione direttamente dai maestri”. La piattaforma è disponibile in tutto il mondo in undici lingue e offre fin dal debutto oltre 100 video. Nel corso dell’anno il catalogo si arricchirà fino a raggiungere 500 nuovi titoli, con un’aggiunta ogni settimana di 5-10 video per scoprire costantemente nuove tecniche e ricette. È possibile creare un account sul loro sito ufficiale con un abbonamento base, condivisibile con un secondo utente.