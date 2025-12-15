11 C
Flavio Ubirti sceglie Nicole

Flavio Ubirti sceglie Nicole

Flavio Ubirti ha scelto a Uomini e Donne, dove sono state registrate le nuove puntate. Durante la registrazione, sono stati al centro dei riflettori anche i protagonisti del Trono Over. Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni, come riporta Lollo Magazine. Ubirti aveva portato avanti il suo Trono con lei e Martina Cardamone, fino alla fine. Aveva ammesso di vedere la seconda troppo impostata, mentre Nicole più spontanea.

Alla fine, è stata la Belloni a conquistare il cuore e la fiducia dell’ex tentatore di Temptation Island. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Nicole ha risposto sì alla scelta di Flavio, senza alcun dubbio, mostrandosi molto emozionata. Per Martina questo non è stato un bel pomeriggio, ma la sua reazione è stata “composta e rispettosa”. Sembra che la Cardamone se lo aspettasse e che abbia augurato il meglio al tronista.

Prima di fare la scelta, Ubirti ha deciso di ballare in studio con Gemma Galgani. Tra gli altri dettagli, c’è quello legato a ciò che sarebbe potuto accadere qualche settimana fa: Flavio ha ammesso che a metà percorso la sua preferenza era Martina, ma poi con il tempo ha rivalutato Nicole.

Nella registrazione di Uomini e Donne c’è stato spazio anche per il Trono Over. Tutto è partito con Gemma Galgani, la quale è scoppiata di nuovo in lacrime per Mario, che ha confermato di non provare nulla per lei. C’è stata una svolta concreta per Sabrina e Carlo, dopo la fine della loro conoscenza, lui ha deciso di sorprenderla portandole un mazzo di fiori e chiedendole un’altra possibilità. Intanto, però, Sabrina sta conoscendo Lorenzo e ha accolto un altro cavaliere. Secondo Tina Cipollari, la dama starebbe solo illudendo Carlo.

