Gossip

Flavio Ubirti: il nuovo tronista di Uomini e Donne in Italia

Da StraNotizie
Flavio Ubirti si prepara a una nuova esperienza in televisione. Dopo il suo ruolo di tentatore a Temptation Island, il 24enne toscano, calciatore e modello, sarà uno dei tronisti nella nuova edizione di Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi. Anche se non è stata ancora annunciata la data di inizio della trasmissione su Canale 5, è stata confermata la presenza di Ubirti grazie a Davide Maggio, noto giornalista e critico televisivo.

Flavio Ubirti, classe 2001, ha recentemente lasciato il mondo del calcio, dove ha giocato come portiere per la Baldaccio Bruni, una squadra toscana di Eccellenza. Originario di Figline Valdarno, vicino Firenze, ha avuto esperienze con diverse squadre, tra cui lo Scandicci, e ha iniziato anche una carriera da modello. Durante la sua partecipazione a Temptation Island, ha conquistato il pubblico con la sua figura di tentatore.

Un indizio sulla sua transizione verso il piccolo schermo era arrivato dal direttore sportivo della Baldaccio, Alberto Bruni. Quest’ultimo ha rivelato che Ubirti aveva ricevuto un’importante offerta lavorativa da Mediaset, motivo per cui ha deciso di interrompere la sua carriera calcistica. Bruni ha espresso rammarico per il contrattempo, indicando che l’offerta rappresentava una grande opportunità per il giovane.

