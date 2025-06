Flavio Ubirti: il calciatore che conquista Temptation Island!

Flavio Ubirti è un calciatore nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, in Toscana. Attualmente ha 24 anni ed è un portiere di altezza 1,86 m che gioca per la Baldaccio Bruni Calcio. Nel corso della sua carriera ha militato in diverse squadre, tra cui Arezzo e Cannara, e ha anche fatto parte della Nazionale Under 17.

Oltre alla carriera calcistica, Ubirti è anche un modello ed è rappresentato dall’agenzia toscana Alex Model. La sua partecipazione a “Temptation Island 2025”, reality show di Canale 5, segna la sua prima esperienza televisiva, dove figura come tentatore essendo attualmente single.

Ubirti ha un profilo Instagram pubblico, @flavio__ubirti, con circa 4.000 follower. Il suo account presenta numerosi post relativi alla sua vita, in cui mostra la sua passione per il calcio, momenti con amici e familiari, e viaggi. Con la sua partecipazione al reality, il numero dei follower è previsto in aumento.

