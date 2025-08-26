Flavio Ubirti da Temptation Island a tronista di Uomini e Donne

Flavio Ubirti, notorious per la sua partecipazione a “Temptation Island”, è pronto a conquistare il cuore del pubblico come nuovo tronista di “Uomini e Donne”. A soli 24 anni, Flavio, originario di Figline Valdarno, ha un trascorso nel calcio come portiere, avendo giocato per squadre come l’Arezzo e la Nazionale Under 17.

La sua avventura nella tv è partita con il ruolo di tentatore a “Temptation Island”, dove ha stretto un legame con Denise, ma senza che si trasformasse in una storia d’amore. Ora, Flavio è alla ricerca dell’anima gemella nel noto dating show di Canale 5.

Il suo agente, Alex Bitetti, ha rivelato che inizialmente Flavio era stato contattato per il ruolo di tentatore, ma i produttori di “Uomini e Donne” hanno cercato qualcuno con la volontà di mettersi realmente in gioco, e Flavio si è dimostrato adatto. Nonostante la sua natura riservata, questa nuova sfida lo porterà sotto i riflettori, dove avrà l’opportunità di farsi conoscere non solo come uomo, ma anche in un contesto romantico.

Flavio ha già suscitato l’interesse del pubblico, che cresce grazie ai social media, e ora attende con ansia l’inizio della nuova edizione di “Uomini e Donne” per vedere se riuscirà a trovare l’amore. Dopo una carriera calcistica attiva, Flavio prosegue con slancio la sua avventura nel mondo dello spettacolo, pronto a superare le apparenze e costruire legami autentici.