Flavio sceglie Nicole a Uomini e donne

Flavio ha scelto Nicole come compagna. Secondo quanto riportato, il tronista toscano ha concluso il suo percorso e ha scelto Nicole, la corteggiatrice milanese che era stata una delle prime a catturare la sua attenzione. Nicole ha accettato la proposta di Flavio di uscire insieme dal programma.

La “rivale” Martina non ha vissuto un momento facile, poiché aveva condiviso un percorso importante con Flavio, nonostante le tensioni delle ultime settimane a causa del carattere “esplosivo” di Flavio. Prima di prendere la sua decisione, Flavio ha trascorso un giorno con Martina e un giorno con Nicole. Martina lo ha portato a Salerno, città dove vive, e gli ha fatto conoscere sua nonna. Flavio ha rivelato a Martina che fino a metà percorso era la sua scelta, ma poi qualcosa è cambiato.

Nicole ha portato Flavio sulla neve e gli ha fatto conoscere la nonna. Flavio ha detto a Nicole che inizialmente non la convinceva molto, ma poi l’ha rivalutata e alla fine l’ha scelta. Nicole ha 27 anni ed è di Milano, ha un passato come tentatrice a Temptation Island e attualmente lavora come modella e influencer con la passione per il fitness. Il suo sogno è diventare una personal trainer.