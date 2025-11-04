15.8 C
Flavio Ruffino: ingegneria e spettacolo in Italia

Da stranotizie
Flavio Ruffino: ingegneria e spettacolo in Italia

Flavio Ruffino, un giovane di 21 anni originario di Trani, è un affermato modello, attore e ingegnere. Dopo aver calcato le passerelle dei concorsi di bellezza e aver recitato al cinema e in spettacoli interattivi, ha conseguito la laurea in ingegneria chimica al Politecnico di Torino. Attualmente, Flavio prosegue gli studi con un corso magistrale in “Chemical engineering for Green Transition”.

La sua carriera è caratterizzata da una “doppia vita” che unisce arte e scienza, con l’aspirazione di rendere la recitazione un’attività stabile. Flavio collabora con un’agenzia che, dal 1998, organizza eventi di intrattenimento in tutta Italia. Questa agenzia è responsabile della creazione delle trame, della produzione teatrale e della gestione degli attori professionisti, curando ogni aspetto della narrazione e della componente investigativa.

Ogni evento è concepito come uno spettacolo vero e proprio, dove gli attori interagiscono con il pubblico, offrendo trame originali e indizi che coinvolgono attivamente gli spettatori. Flavio Ruffino incarna così un esempio di come passione e abilità tecniche possano coesistere in un percorso di vita e carriera poliedrica.

