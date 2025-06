Flavio Montrucchio al fianco di Anna Falchi ne ‘I Fatti Vostri’

Flavio Montrucchio sta guadagnando visibilità nei palinsesti Rai, essendo considerato il possibile nuovo volto di ‘Fatti Vostri’ accanto ad Anna Falchi, in sostituzione di Tiberio Timperi. Montrucchio, noto per la sua vittoria al Grande Fratello nel 2001, ha già avuto esperienza di conduzione con Margherita Granbassi per Linea Verde Estate su Rai 1. Secondo LaPresse, è in pole position per la conduzione del programma di intrattenimento su Rai2, nonostante ci fossero precedentemente indiscrezioni che indicavano Paolo Conticini come il favorito per il ruolo.

