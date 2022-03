L’Isola dei Famosi è approdata a Il Cantante Mascherato ieri sera e non solo perché è stata smascherata Vladimir Luxuria (che ha vestito per cinque puntate gli abiti di Pesce Rosso), ma perché Flavio Insinna ha fatto uno spoiler sul nuovo cast.

Pesce Rosso eliminato a Il Cantante Mascherato: ecco chi c’era sotto la maschera https://t.co/WjvWN1UJ8r #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 11, 2022

Quando i giudici sono stati chiamati da Milly Carlucci ad indovinare l’identità di Lumaca, probabilmente la maschera più complessa di questa edizione, Francesco Facchinetti ha notato che una delle voci era in falsetto. “Secondo me sono i Cugini di Campagna” ha commentato. “Due, dì la metà dei Cugini di Campagna, perché gli altri due sono in Honduras che partecipano a L’Isola dei Famosi“, ha chiuso Flavio Insinna.

La mente della Carlucci in quel preciso momento:



Questo è stato un vero e proprio spoiler del conduttore perché – nonostante i fratelli Silvano ed Ivano de I Cugini di Campagna – siano davvero fra i papabili concorrenti de L’Isola dei Famosi, la produzione del reality non li ha mai confermati.

Flavio Insinna fa uno spoiler, la coppia dei Cugini di Campagna è nel cast de L’Isola dei Famosi

Per adesso, infatti, le uniche due coppie confermate sono quelle composte dai fidanzati Lory Del Santo e Marco Cucolo e dai fratelli Tavassi.

Coppia imprevedibile e molto affiatata anche nella vita, conoscono perfettamente lo spirito d’avventura che governa l’#Isola: Lory Del Santo e Marco Cucolo sono i primi naufraghi a sbarcare in Honduras! 🏝@lorydelsanto @MarcoCucolo pic.twitter.com/wLDkCk0FAp — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 10, 2022