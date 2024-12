Flavio Insinna: Accuse Gravissime a Striscia – “Vogliono distruggermi”

Flavio Insinna, noto conduttore romano, ha recentemente parlato della sua esperienza nel mondo della televisione, in particolare riguardo ai fuorionda di Striscia la Notizia, trasmessi durante la sua conduzione di Affari Tuoi su Rai. Dopo aver lasciato la Rai, dove ha lavorato dal 1991, è approdato a La7, dove conduce Famiglie d’Italia. Durante un’intervista, Insinna ha condiviso alcuni dettagli della sua vita personale e ha riflettuto sugli aspetti negativi della sua carriera.

Il conduttore ha rivelato di aver affrontato momenti di depressione e di come il supporto del padre lo abbia aiutato nel suo percorso verso il miglioramento. Ha dichiarato che il segreto per la sua felicità è imparare a sorridere anche senza un motivo apparente. Riguardo ai fuorionda di Striscia la Notizia, ha espresso il suo disappunto, definendo quei momenti come “pornografia televisiva” e criticando l’uso di filmati rubati e l’odio che questi veicolano. Insinna ha detto che chi cerca di distruggerlo in realtà gli ha offerto un grande regalo: la libertà di essere visto come una persona e non solo come un personaggio televisivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Insinna si è sempre mostrato riservato, ma ha parlato della sua relazione attuale con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi. Il conduttore ha annullato le sue nozze con Mariagrazia Dragani e dal 2018 sta con Adriana, definendola un “dono” nella sua vita. Nonostante la coppia non abbia figli e non desideri averne, Insinna ha sottolineato di aiutare molte persone, considerandole come figli suoi.

Infine, parlando del suo addio alla Rai, Insinna ha riconosciuto l’importanza della sua esperienza ma ha affermato di voler rischiare e non ripetere gli stessi progetti. La sua avventura televisiva continua ora su La7, dove cerca nuove sfide e opportunità per la sua carriera.