Flavio e Nicole, coppia di Uomini e Donne, a Verissimo

Flavio Ubirti e Nicole Belloni, i protagonisti della stagione in corso di Uomini e Donne, sono apparsi a Verissimo per parlare della loro frequentazione. Hanno confessato a Silvia Toffanin le loro sensazioni nel dating show di Maria De Filippi e quelle più private, del periodo in cui hanno iniziato la relazione vera e propria. Nicole ha ammesso di essere stata certa che Flavio non avrebbe voluto approfondire la conoscenza, ma evidentemente si è sbagliata.

Flavio ha spiegato di essere rimasto indeciso tra Martina e Nicole fino alla fine, ma di aver maturato la convinzione di scegliere Nicole dopo aver trascorso una giornata intera con lei. Nicole aveva pensato che l’ultima esterna fosse un addio e aveva vissuto quella giornata male, convinta che non sarebbe stata scelta.

La love story è vissuta a distanza, poiché Nicole vive a Milano e Flavio abita in Toscana. Flavio ha spiegato che le decisioni importanti come la convivenza non vanno prese su due piedi, ma dopo aver maturato esperienza nel rapporto e aver acquisito consapevolezza. Ha detto che si vedono a turno, a settimane alternate, e che ogni passo deve avere il suo tempo.

Flavio ha anche aggiunto che Nicole gli ha mostrato i suoi lati nascosti e che è una persona dolce e solare. La nonna di Nicole, Alessandra, è intervenuta con un videomessaggio e ha dichiarato di essere pazza di Flavio, definendolo eccezionale. Ha anche espresso il desiderio di diventare bisnonna, augurando alla coppia di essere felici, un tema un po’ prematuro per due giovani che hanno da poco iniziato a frequentarsi.