Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Del Vecchio: le ragioni di un interesse per il locale di Marina di Pietrasanta

Flavio Briatore sta per vendere il Twiga a Leonardo Del Vecchio, con la trattativa che sembra essere giunta a un punto cruciale. Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’accordo sarebbe imminente e Briatore avrebbe superato la concorrenza di due fondi internazionali. Il pacchetto in vendita comprende i cinque locali del marchio Twiga: quelli di Marina di Pietrasanta, i due di Montecarlo, quello di Londra e l’ultimo, inaugurato a Ventimiglia lo scorso 7 maggio. Tuttavia, Dimitri Kunz D’Asburgo, attuale socio di Daniela Santanchè e possessore del 33% del Twiga di Marina, non ha intenzione di vendere la sua quota.

Briatore ha dichiarato di essere “assorbito dalla Formula 1”, rivelando così il motivo per cui ha deciso di mettere il gruppo sul mercato. Le affermazioni preliminari sembrano confermate, ma nonostante il clima di ottimismo, non ci sono state conferme formali riguardo all’accordo da parte di Briatore, che non ha risposto alle richieste di commento del Corriere della Sera.

Leonardo Maria Del Vecchio, potenziale nuovo proprietario, è uno dei sei figli del defunto imprenditore Leonardo Del Vecchio, venuto a mancare il 27 giugno 2022. Attualmente, Del Vecchio junior riveste il ruolo di Chief Strategic Officer di EssiLux e ha recentemente aperto diversi ristoranti di lusso, tra cui tre nel centro di Milano e altri due in località turistiche vicine al Twiga, come Franco Mare a Marina di Pietrasanta e Le Carillon a Paraggi.

Malgrado il clima di trattativa imminente, la storia della vendita del Twiga non è nuova: in passato ci sono già state offerte per l’acquisto del locale, e questo solleva interrogativi sulla possibilità che l’affare si concretizzi. Briatore, infatti, spesso ha attirato l’attenzione con dichiarazioni e progetti relativi al suo impero imprenditoriale, ma la realizzazione di transazioni di tale portata è sempre soggetta a imprevisti e complessità.

La situazione attuale richiederà quindi attenzione e pazienza, con gli sviluppi futuri che potrebbero riservare sorprese sia per Briatore, sia per Del Vecchio e per il futuro del marchio Twiga.