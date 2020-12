”Il declino dell’Italia è ben riassunto, in queste ore, nella vicenda che mi è capitata giorni fa. Non perché io sia chissà chi ma perché quello che mi è toccato vivere la dice lunga sul pregiudizio in Italia. Un importante quotidiano, ‘il Corriere della Sera’, ha scritto alcuni giorni fa sul suo sito online: ‘La Rolls Royce di Briatore blocca il traffico in centro’ a Milano. A nulla sono valse le mie smentite, la spiegazione che non era la mia, che io non guido da vent’anni e passa una automobile. Che non ero lì. Niente”. E’ quanto scrive Flavio Briatore su instagram, postando la foto della sua auto messa a confronto con quella della Rolls Royce ‘incriminata’. ‘‘La smentita non è stata pubblicata sino a quando, altri giornali ed altri siti, tra questo ‘il Giornale’ ed ‘Il Tempo’, hanno ricostruito i fatti spiegando che l’auto non era la mia, ma di un tal Luigi Proietti -continua- desso, visto che non hanno il coraggio di ammettere i loro errori madornali, a fronte di mie smentite comunicate tempestivamente, parlano di un sosia di Briatore”.

