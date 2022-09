Flavio Briatore nega di conoscere Giaele De Donà: “Chi è?”

Flavio Briatore è stato citato da Giaele De Donà nella sua clip di presentazione al Grande Fratello Vip.

“Mi definisco una donna libera anche se sono sposata […] sono stata al centro anche di qualche gossip tipo quello con Flavio Briatore e sono stata paragonata anche ad Elisabetta Gregoraci, ma per favore dai, mi potevano solo pulire le scarpe!”

Il video della sua clip di presentazione potete recuperarlo premendo qua. A tal proposito questa settimana il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha contattato Flavio Briatore ma a domanda diretta sulla vippona l’imprenditore avrebbe risposto “Sofia chi?”.

“Flavio Briatore, interrogato sul presunto flirt con la gieffina Sofia Giaele De Donà, risponde in modo secco: «Sofia, chi?». L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza”.

Una dimenticanza? O una frecciatina? Quel che è certo è che l’imprenditore potrebbe davvero essersene dimenticato, ma Gioele De Donà non ha mentito su lui. Esistono infatti delle loro foto insieme (scattate a luglio 2020 a Forte dei Marmi) e sono state mostrate pure in diretta tv. Insomma, lei sarà anche un po’ fuori dalle righe, ma non è una bugiarda.

