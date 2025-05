Flavio Briatore: “La Juve è in crisi, serve un allenatore!”

Flavio Briatore ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione della Juventus, di cui è un accanito tifoso. In un video condiviso su Instagram il 31 maggio, ha sottolineato l’incertezza attuale del club, evidenziando l’assenza di certezze sia per il nuovo allenatore che per la dirigenza. Briatore ha commentato l’improvviso ritiro di Antonio Conte, ora tecnico del Napoli, e il destino di Gian Piero Gasperini, diretto verso la Roma.

Per il ruolo di allenatore, è atteso Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, che andrà a sostituire Cristiano Giuntoli. Briatore ha criticato la scelta di Giuntoli, affermando che sarebbe stato meglio puntare su Aurelio De Laurentiis, e ha notato il fallimento dell’operazione di portare Gasperini alla Juve.

Con un tono di amarezza, ha constatato che la Juventus, un tempo vantava una lista di potenziali allenatori, ora sembra inclinarvisi verso opzioni poco convincenti come Stefano Pioli. “Viviamo tempi difficili per la Juve”, ha concluso, mostrando una chiara disillusione nei confronti della gestione attuale del club.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com