Flavio Briatore in collera con la Gregoraci: il presunto ‘ostacolo’

Flavio Briatore non ha reagito bene alla notizia della presunta relazione tra la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, e Thomas Talin, un giovane imprenditore di 28 anni. Secondo il portale di gossip Dagospia, Briatore sarebbe così arrabbiato da aver bloccato il numero di Elisabetta. Non è una novità che Briatore provi gelosia nei confronti della Gregoraci; in interviste passate, lei stessa ha dichiarato che i rapporti con potenziali partner sono complicati a causa della loro storia insieme e del loro legame genitoriale.

Gregoraci ha affermato che lei e Briatore non si sono mai realmente separati e che si considerano sempre una famiglia. In un episodio del programma “Questione di Stile”, la conduttrice ha rivelato momenti di complicità con Briatore, accennando a un possibile futuro matrimonio, anche se entrambi hanno negato l’intenzione di risposarsi. Significativa è stata una sua affermazione in fuorionda, dove ha detto che se Briatore si fosse risposato, “lo ammazzo”, insinuando una possibile gelosia.

Recentemente, il settimanale Chi ha pubblicato foto che mostrano Elisabetta e Thomas Talin in atteggiamenti affettuosi mentre fanno shopping a Milano, alimentando i rumor sulla loro relazione. Il padre di Talin è un imprenditore del settore immobiliare a Sankt Moritz, e il loro primo incontro risale all’estate precedente al Twiga di Forte dei Marmi.

I fan hanno speculato su un possibile ritorno di fiamma tra Gregoraci e Briatore, visti gli avvistamenti recenti che li ritraggono insieme dopo la fine della relazione di Gregoraci con Giulio Fratini. L’attuale situazione tra i due è complessa; il forte legame di famiglia tra Briatore e Gregoraci rende improbabile che l’imprenditore accetti serenamente un nuovo compagno per la sua ex moglie. Dagospia ha descritto la reazione di Briatore come “furiosa”, confermando che la scoperta del fidanzamento ha suscitato in lui sentimenti poco positivi.

In sintesi, la relazione tra Gregoraci e Talin sembra aver riacceso tensioni e gelosie nel già complesso rapporto tra Elisabetta e Flavio, rivelando che, nonostante la separazione, il loro legame è ancora molto forte.