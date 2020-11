Al Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì sera Elisabetta Gregoraci ha dato della scroccona a Giulia Salemi, che è sbottata etichettando come snob la coinquilina.

Secondo la versione della Gregoraci, la Salemi avrebbe “scroccato” cene ed inviti a Flavio Briatore, notizia smentita sia da Domenico Zambelli:

“Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia. Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo. Elisabetta è una mia carissima amica, Flavio pure, lui lo conosco dal 1995, lei da quando faceva Il Malloppo con Pupo. La seguo davvero da tanto. La mia Giulietta la conosco da quando ha iniziato questo lavoro e posso dire che una parte del suo successo è anche merito mio”.

Sia da Raffaella Zardo, persone che erano insieme a Giulia Salemi in quella discussa vacanza sarda in compagnia di Flavio Briatore:

“Io ero in Sardegna e posso confermarvi che Giulia ha detto la verità: lei è stata semplicemente invitata e ospitata da Flavio [Briatore, ndr] come ha ospitato anche Domenico Zambelli ed altre amiche e amici per passare qualche giorno in Sardegna; non è stata cacciata dalla Costa Smeralda come ho sentito dire da qualcuno. E’ stata una vacanza semplice da amici senza nessun problema e nessuna lite”.