Flavio Briatore fa esplodere una polemica, scontro in diretta: “Cafone”

Nuova polemica per un intervento di Flavio Briatore, che in un podcast ha parlato di ‘miracolo’ per le famiglie che con 4.000 Euro riescono ad arrivare alla fine del mese: “Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia“.

Flavio Briatore, scontro a Pomeriggio 5 News sulle sue parole.

Delle esternazioni dell’imprenditore hanno discusso a Pomeriggio 5 News, dove Rosanna Cancellieri ha dato del cafone all’uomo: “Lui è un gran cafone ed è da gran cafone dire cose del genere. È non avere rispetto per le persone e non avere un reale senso del denaro. Se conosce gli stipendi? Ma gli stipendi di chi? Ci sono molte famiglie che campano con molto meno. Lui è molto poco signore a dire certe cose. Lui ha perso completamente il senso della realtà e li prende anche in giro dicendo che fanno i miracoli“.

Concita Borrelli però ha difeso Flavio Briatore e la Cancellieri è sbottata: “Lui ha fatto i complimenti alle famiglie medie? Ma che cosa dici? Ma dove vivete voi che lo difendete?“.

Anche Alessandro Cecchi Paone ha criticato la difesa della Borelli: “Ma perché cerchi di giustificarlo? Rappresenta un’Italia molto piccola come fascia. Le sue iniziative riguardano ricchi che vogliono far sapere di essere ricchi e che vogliono spendere tanto dicendo di spendere tanto. La povertà è sempre più diffusa e lui non lo sa! Ci sono i precari, i disoccupat, le famiglie dove solo uno lavora. Qui abbiamo la traduttrice dei suoi discorsi che lo difende“.