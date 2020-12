Nonostante non sia un concorrente del GF Vip e non abbia mai messo piede nella casa più spiata d’Italia, Flavio Briatore è un protagonista involontario di questa edizione del reality. L’imprenditore è stato nominato da diversi gieffini, da Patrizia De Blanck e Giulia Salemi, fino all’ex, Elisabetta Gregoraci. E proprio con lei l’uomo sarebbe arrabbiato, o almeno questo è quello che riporta il settimanale Nuovo. Secondo il magazine di Signoretti l’ex marito della gieffina sarebbe anche pronto a rivedere alcuni accordi del divorzio (che sia il contratto segreto di cui ha parlato anche Signorini?). Il motivo della rabbia di Flavio? Pare sia legato al rapporto tra EliGreg e Pretelli, ma anche alle discussioni in cui viene fatto il suo nome.

“Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all’interno della casa più spiata d’Italia. Addirittura il ricco manager sarebbe “nero dalla rabbia” nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio.

Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”.