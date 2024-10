Flavio Briatore annuncia la chiusura del Crazy Pizza di Forte dei Marmi dopo le polemiche

C’è aria di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Forte dei Marmi, aperto solamente lo scorso 12 luglio. Negli ultimi mesi il locale è stato al centro di numerose polemiche riguardanti i prezzi elevati delle pizze, alcune delle quali raggiungono i 60 euro, e la qualità dei prodotti offerti. Nonostante le critiche, l’imprenditore ha rassicurato i clienti attraverso un post sui social, in cui annuncia una pausa invernale programmata, piuttosto che una chiusura definitiva.

Flavio Briatore ha dichiarato che il Crazy Pizza riaprirà la prossima estate, sottolineando che la chiusura è una decisione pianificata da tempo, in linea con quanto accade in molte attività locali durante i mesi freddi, dove le opportunità di guadagno tendono a diminuire. Sebbene rimangano delle incertezze sulla motivazione dietro a questa pausa, Briatore ha affermato che non si tratta di un addio, ma di un arrivederci.

Le polemiche relative all’apertura del locale non si sono limitate solo ai prezzi. Infatti, alcuni clienti hanno espresso commenti negativi riguardo alla qualità della pizza, sollevando dubbi sull’efficacia dell’offerta gastronomica proposta da Briatore. Questo ha portato a speculazioni su possibili motivi non dichiarati per cui l’imprenditore ha deciso di mettere in pausa il locale.

In aggiunta, il Crazy Pizza di via Veneto a Roma ha recentemente dovuto affrontare una multa per fiori abusivi, un altro episodio che ha portato alla luce le frizioni tra Briatore e le autorità locali. Ciò ha contribuito a creare un’immagine di difficoltà e contestazioni che circondano i suoi ristoranti.

Di conseguenza, molti nella comunità osservano con attenzione come si sviluppa la situazione del Crazy Pizza, data la breve storia del locale e le sfide affrontate. Nonostante le controversie, Briatore continua a ribadire la sua strategia imprenditoriale e la sua visione per il futuro della sua attività, fiducioso che il ristorante tornerà a prosperare durante la prossima stagione turistica estiva.