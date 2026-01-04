Flavio al Velavevodetto a Roma

Il ristorante Flavio al Velavevodetto si trova nel cuore di Testaccio, a Roma, e rappresenta un caso studio per la qualità della sua proposta culinaria e per la stratificazione di significati storici, architettonici e sociologici che il locale incarna. La storia di questo ristorante affonda le sue radici nel 1995 e rappresenta una parabola significativa dell’evoluzione della figura dell’oste moderno e della capacità di un format tradizionale di adattarsi a mercati metropolitani complessi.

L’identità del ristorante è legata alla sua collocazione fisica, il Monte dei Cocci, una collina artificiale costituita da circa 53 milioni di frammenti di anfore olearie. L’architettura del ristorante sfrutta questa peculiarità in modo simbiotico, con sale interne che presentano pareti a vista dove il sedimento archeologico è protetto da vetrate. Questo elemento non solo assolve a una funzione estetica, ma definisce il locale come un “risto-museo”.

Il ristorante si distingue per la sua capacità ricettiva, insolita per le trattorie romane tradizionali, e offre una varietà di opzioni, tra cui 200 coperti nelle sale interne, 50 posti nel dehors, 30 in terrazza e una cantina per cene private. La cucina di Flavio De Maio è definita “schietta, romana e sincera” e si concentra sul rispetto per la stagionalità e per gli ingredienti, con una filiera che privilegia fornitori di fiducia.

Tra i piatti più famosi del ristorante ci sono la carbonara, la cacio e pepe e la gricia, preparati con ingredienti di alta qualità e secondo tradizioni culinarie romane. Il ristorante offre anche una varietà di altre opzioni, tra cui la trippa alla romana, il carciofo alla romana e il tiramisù. I prezzi del ristorante riflettono l’evoluzione del quartiere e l’uso di materie prime di alta qualità, ma l’atmosfera rimane volutamente senza pretese. Le paste della tradizione costano 14 euro, la trippa alla romana 16 euro, il carciofo alla romana 7 euro e il tiramisù 7 euro. Con una cicoria di contorno, il prezzo totale può arrivare a 50 euro.