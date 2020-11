Francesco Oppini lunedì sera ha rischiato la squalifica (che chiedeva anche sua madre Alba Parietti) per le gravi frasi che ha detto su Dayane Mello e Flavia Vento. Il figlio di Franco Oppini durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi ha detto che le donne come la Vento rischiano di essere picchiate dagli uomini.

“Tu dici in generale? Diciamo che una come lei rischi davvero di farla fuori dalle botte. Ascolta quelle come lei fanno perdere la pazienza agli uomini. Capisco che fanno venir voglia di arrivare anche alle mani”.

Durante l’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha comunicato la punizione a Oppini , che è finito diretto in nomination. Il conduttore ha spiegato chiaramente a Francesco che gli autori del programma si erano riuniti per decidere le sue sorti e che qualcuno aveva optato per cacciarlo dalla casa più spiata d’Italia.

Fino ad oggi Flavia Vento aveva preferito non commentare, ma poco fa ha rotto il silenzio con un tweet in cui si chiede come faccia Francesco a parlare di lei senza conoscerla bene.

“In merito alla questione Oppini posso solo dire che non lo vedo da 16 anni, abbiamo partecipato al reality La Fattoria e avrò parlato con lui 5 minuti. Quindi la mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci? Stop violenza sulle donne”.

Il post di Flavia Vento.

In merito alla questione Oppini posso solo dire che non lo vedo da 16 anni, abbiamo partecipato al reality la fattoria e avrò parlato con lui 5 minuti. Quindi la mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci? Stop violenza sulle donne pic.twitter.com/LTc3W0Sv6o — Flavia vento (@Flaviaventosole) November 4, 2020

Il video delle frasi di Oppini.