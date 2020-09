Flavia Vento non è solo una showgirl, una poetessa, l’ex di Di Caprio, Bruce Willis ed Enrique Iglesias, ma dalla scorsa settimana è anche un’abbandonatrice seriale di reality. La bella romana ieri sera è stata ospite di Barbara a Live Non è la d’Urso e dopo aver visto i video dei suoi ritiri da L’Isola dei Famosi ha sganciato una bomba.

“Io mi sono pentita di essere andata via da tutti i reality che ho fatto. Forse non sono stata abbastanza forte. […] Posso dire una cosa? Io non ho mai avuto gli attacchi di panico, perché non ne soffro e non ne ho mai sofferto. Ho mentito, ho mentito, ho mentito a tutti, questa è la verità. Come mai me ne sono andata? Per i mosquitos”.

L’ex gieffina ieri sera era in vena di rivelazioni ed ha anche avuto un altro slancio di sincerità. Vladimir Luxuria stava leggendo alcune poesie del libro di Flavia ‘Parole al Vento‘, ma è stata interrotta proprio dalla poetessa, che ha confessato: “No, quella che stai per leggere non l’ho nemmeno scritta io. L’ha scritta uno, dovevamo finire il libro e l’ha scritta un’altra persona. Mancavano 10 pagine alla pubblicazione e l’hanno fatte scrivere a uno“.

Stenderei un bel velo pietoso, ma se non altro apprezziamo l’onestà e il trash che Flaviona ci regala ogni volta.

Flavia Isola 2012: “Ho gli attacchi panico. Scappo, vado.” Flavia Live #noneladurso 2020: “Devo dire la verità. Non ho mai avuto attacchi di panico. Sono andata via per i mosquitos” ✈✈✈✈✈✈ — IO HO FATTO LA CATTOLICA SORPRESONA (@salvatrash1) September 20, 2020

Flavia Vento ha abbandonato la Casa dopo sole 24 ore scatenando l’ira di molti. Secondo Riccardo Signoretti la preoccupazione per i suoi cani non è l’unica motivazione che l’avrebbe spinta ad abbandonare il reality #noneladurso pic.twitter.com/XVnQELideq — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 20, 2020