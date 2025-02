Flavia Vento: La sua lotta contro l’alcolismo e l’incontro con Fedez

Flavia Vento ha dichiarato di essere pronta a innamorarsi seriamente, puntando su Fedez, ex marito di Chiara Ferragni. In un’intervista con Monica Setta nella trasmissione “Donne al Bivio”, la showgirl ha rivelato il suo interesse per lui, affermando di esserne rimasta colpita dopo averlo incontrato a un evento. Ha ricevuto la promessa di un incontro da un amico comune e spera che avvenga presto.

Flavia Vento ha fatto sapere di essere pronta a rompere il voto di castità che ha mantenuto dal 2010, sostenendo di non aver trovato finora l’uomo giusto. Sebbene in passato avesse pensato che potesse trattarsi di Tom Cruise, ora si sente disponibile a intraprendere una storia con Fedez.

Durante l’intervista, Flavia ha anche condiviso una parte dolorosa della sua vita, confessando di aver lottato con l’alcolismo. Racconta di aver bevuto quotidianamente una bottiglia di vino, avvicinandosi al rischio di diventare alcolizzata. Ha superato questa fase grazie alla sua fede e alle preghiere alla Madonna, affermando di aver vissuto un grande miracolo. Oggi si sente “un’altra persona” e attribuisce il suo cambiamento alla forza della fede.

In conclusione, Flavia Vento ha espresso la volontà di iniziare una nuova storia d’amore con Fedez, dopo aver superato un importante momento della sua vita legato agli abusi di alcol e alla ricerca di stabilità emotiva.