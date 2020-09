Ormai è prassi: se Flavia Vento partecipa ad un reality show finirà per abbandonarlo nell’arco di breve (o brevissimo) tempo ed è proprio vero che non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé, dato che dopo La Fattoria (nel 2004), L’Isola dei Famosi (nel 2008) e L’Isola dei Famosi All Stars (nel 2012), la showgirl si è ritirata anche dal Grande Fratello Vip dopo appena un giorno di permanenza.

Flavia Vento, la storia dei suoi ritiri

Il primo ritiro risale al 2004, quando partecipò alla prima edizione de La Fattoria condotta da Daria Bignardi su Italia 1. A quell’edizione prese parte anche Francesco Oppini, che venerdì entrerà nella Casa. Flavia si è ritirata da La Fattoria dopo appena 6 giorni:

“Sto male, faccio quello che posso. Ho dei miei valori. Me ne vado. Se rimango qui prendo la forca e gliela sbatto in testa”

Il secondo ritiro risale a quattro anni dopo, quando partecipò alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi. Abbandonò dopo 14 giorni durante la terza puntata, nonostante in quell’occasione vinse la nomination. Al suo posto entrò Patrizia De Blanck (che ha ritrovato proprio al GF Vip).

“Rimanere un’altra settimana per me sarebbe un suicidio. Non posso continuare questo gioco. Non posso andare contro il mio cuore. E’ una cosa brutta, ma non ce la faccio più. Se mi amate mi amate per quella che sono. Non voglio piangere più. Voglio tornare in Italia e chi mi ama, mi segua”.

A distanza di altri quattro anni, nel 2012, Flavia Vento ha partecipato all’edizione All Stars de L’Isola dei Famosi dove è rimasta 10 giorni. Anche in questa occasione ha abbandonato per “mancanza di forze” e “mancanza dei cani”.

Quest’anno, invece, record al Grande Fratello Vip dove è rimasta 1 giorno.

27 giorni di reality in quattro partecipazioni diverse.

Forse col prossimo arriva al mese… Forse.