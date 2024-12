Flavia Vento contro Teo Mammucari: Pronta la Battaglia Legale per le Offese a Belve

L’intervista di Teo Mammucari a Belve ha suscitato molte reazioni, in particolare da parte di Flavia Vento, ex protagonista del programma Libero, la quale sta considerando di intraprendere azioni legali a causa delle affermazioni fatte dal conduttore. Durante l’intervista, Mammucari ha sarcasticamente detto “non sono Flavia Vento”, il che ha profondamente colpito la Vento, che ha espresso il suo disappunto sull’atteggiamento di Mammucari. Flavia si è chiesta come sia possibile che a lui non si possa dire “Carogna”, mentre a lei è permesso essere derisa.

Nell’intervista con l’Adnkronos, Flavia ha affermato di non aver mai avuto conflitti con Mammucari durante il loro lavoro insieme, ma ritiene che le sue dichiarazioni siano state inadeguate. Sostiene di essere “davvero risentita” e si aspetta delle scuse. Ha aggiunto che, se non ci saranno scuse, valuterebbe seriamente di agire legalmente. Flavia ha anche ricordato i tempi del programma Libero, evidenziando il clima di divertimento e scherzo che caratterizzava la loro collaborazione.

Nel corso dell’intervento a Storie di Donne al Bivio, che andrà in onda il 18 dicembre, ha ribadito la necessità di una scusa da parte di Mammucari. Le parole di Flavia Vento sono accompagnate da una riflessione sull’atteggiamento del conduttore, che considera permaloso ma non giustificato nel reagire in quel modo.

L’intervista di Mammucari a Belve ha suscitato anche polemiche in generale, a partire dalla sua fuga dallo studio dopo solo 19 minuti e dalle sue osservazioni sulle modalità di conduzione della presentatrice Francesca Fagnani, con la quale afferma di avere una buona amicizia, ma che in quel momento non lo ha fatto sentire a proprio agio. Mammucari ha lasciato lo studio pronunciando frasi forti e ha successivamente rivelato che il cambiamento di ruolo di Fagnani da amica a conduttrice lo ha destabilizzato.

Inoltre, si è espresso sulla paura di affrontare argomenti legati alla sua vita familiare, ritenendoli emotivamente difficili. Questo ha ulteriormente amplificato le reazioni alla sua partecipazione al programma, attirando critiche anche dalla stampa e nei circuiti sociali.