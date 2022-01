Flavia Vento ha confermato la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione seppur senza mai citare il programma apertamente.

Se Cristiano Malgioglio ha declinato l’invito di Barbara d’Urso a causa di altri impegni lavorativi: (“Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito perché ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma“); Flavia Vento ci sarà.

Intervistata da SuperGuidaTv, la showgirl ha confessato che c’è qualcosa che “bolle in pentola”:

“Ci sono dei progetti in ballo in questo momento. Non posso anticipare ancora nulla ma ci sono delle novità che però non posso proprio rivelare”.

A domanda diretta “si tratta di un reality?” Flavia Vento ha specificato: “Sai che non è ancora ben chiaro se è un reality, posso lasciarti con questo dubbio”. Confermando di fatto che si tratta proprio de La Pupa e il Secchione, dato che è un programma in work in progress nelle mani della stessa d’Urso, che anche in questo caso dovrebbe esserne autrice.

“Mi hanno riproposto l’Isola dei Famosi tre anni fa ma non me la sono sentita. […] Se rifarei reality? No. Guarda ti dico la verità, sto leggendo un libro di Scientology perché sai sono iscritta a Scientology (Anche Tom Cruise fa parte di Sientology). In questo libro si parla del lavoro e ho capito che sono andata via da quei reality perché non era quello che veramente volevo fare.

Quando un lavoro o una cosa ti piace veramente allora la fai, quando invece ci sono cose che non ti piacciono non le fai volentieri. In questi reality ci vedo molta sofferenza, all’Isola non mangiavi nulla, quasi una tortura. Mi sono detta: “perché devo stare qui in questa sofferenza?”. Quindi forse non era quello che io volevo”.