Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip a distanza di 24 ore dal suo ingresso perché in crisi per i suoi cani, che ha lasciato in una pensione per amici a quattro zampe.

“Sento che hanno bisogno di me!”

Uscita dalla porta rossa in piena notte, Flavia Vento credeva probabilmente di essere libera da subito e di poter tornare a casa sua, ma a quanto pare gli autori del reality l’hanno portata in albergo dove sarebbe tutt’ora, come rivelato poche ore fa da un suo amico su Instagram.

“Ho raggiunto Flavia Vento al telefono ed ha iniziato a piangere perché la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza. Poi di botto mi ha attaccato il telefono in faccia. A sto punto restavi nella casa se dovevi rimanere in hotel”.

Al momento anche i profili social della showgirl sono inattivi.

