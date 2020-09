Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip dopo una sola notte perché in crisi per i propri cani che aveva lasciato in una pensione.

“Sento che hanno bisogno di me, non sono mai stati senza di me”.

Una volta uscita ha poi chiesto ad Alfonso Signorini la possibilità di rientrare in gioco qualora avesse trovato un’amica fidata a cui lasciare i suoi cuccioli. A quanto pare però il Grande Fratello Vip avrebbe fatto alla showgirl una contro-offerta: rientrare in casa insieme ai suoi 7 cani.

A svelare l’indiscrezione è stato il portale Libero Quotidiano, che ha parlato proprio di ritorno in gioco della showgirl al fianco dei suoi pelosetti.

“Esce dalla porta, ma rientra dalla finestra. Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip. Colpo di scena. Dolo aver abbandonato il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall’inizio, la produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa). Sarebbe stata questa la condizione messa nero su bianco nella trattativa. Si tratterebbe di un clamoroso precedente, mai accaduto prima. Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l’ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte, regalando un nuovo capitolo. Col “Vento” in poppa”.

Il trash è servito.