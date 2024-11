Flavia Vento a Belve: Confessioni sul Flirt con Francesco Totti, Ilary Blasi e le Visioni della Madonna

Flavia Vento, ospite del programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani, si è raccontata in modo diretto e senza filtri, affrontando vari argomenti tra cui la castità, visioni della Madonna e un presunto flirt con Francesco Totti. In merito al gossip riguardante la sua relazione con Totti, avvenuta poco prima del matrimonio con Ilary Blasi, Vento ha affermato: “Non mi devo scusare con nessuno!”, sottolineando di non essere a conoscenza della gravidanza di Ilary all’epoca. Quando la Fagnani ha chiesto se il gossip fosse ancora rilevante, Flavia ha risposto con ironia, affermando che ci sono problemi ben più gravi al momento.

Nonostante le insistenze della conduttrice, Vento ha evitato di approfondire tematiche polemiche riguardo a Ilary Blasi, rispondendo in modo deciso e spostando l’argomento verso il suo “matrimonio” con Tom Cruise, definito un “grande sogno”. Tra le dichiarazioni più sorprendenti, Flavia ha raccontato di aver avuto visioni della Madonna in un golf club vicino Roma. Riguardo alla sua scelta di castità, ha descritto il sesso come “satanico” e ha espresso il desiderio di una purezza simile a quella di Maria, affermando: “Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine”. Questa convinzione emerge da un percorso di spiritualità che lei stessa paragona a quello di alcune sante.

L’intervista ha preso una piega quasi comica quando la Fagnani ha chiesto a Vento se si senta un Buddha, ricevendo un entusiastico “Sì, è così!” come risposta. Il tono della conversazione è stato caratterizzato da una miscela di serietà e ironia, con Flavia che ha saputo mantenere un atteggiamento ludico rispetto alle domande, trasformando anche le situazioni potenzialmente critiche in occasioni di divertimento e leggerezza. Il risultato finale è stato un’intervista che ha messo in luce non solo il lato pubblico di Vento, ma anche sfaccettature più personali e spirituali della sua vita.