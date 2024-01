Flavia sbugiarda l’ex a C’è Posta Per Te: “Maria ti ha mentito. Ha un’altra!”

Dopo i drammi familiari, ieri sera a C’è Posta Per Te c’è stata anche una storia di coppia con annessi presunti tradimenti. Gianmarco ha inviato la posta a Flavia per cercare di riconquistarla. Da quando lei l’ha lasciato, lui ha iniziato a vedere un’altra, ma assicura che questa frequentazione è chiusa da tempo.

“Lui mi ha detto che è stato lasciato quattro mesi fa da Flavia dopo quattro anni di convivenza. – ha raccontato Maria – Lei l’ha lasciato dicendogli che non si fida più di lui, nemmeno quando dice ti amo. In questi quattro mesi mi ha detto che si sono incontrati e le volte che si sono visti tra loro è riscoppiato l’amore e sono stati insieme L’ultima volta è stato il giorno del compleanno di lei, che gli ha scritto ‘compio gli anni e non mi va di stare da sola’. Lei però non è mai voluta tornare con lui perché non si fidava. E lui la capisce perché la loro storia è iniziata in modo strano, lei c’ha messo otto mesi per poter dire che lui era il suo fidanzato.

Per lui era un rapporto aperto e lei gli consentiva di vedere anche altre ragazze. Nel 2016 però lui le dichiara l’intenzione di stare solo con lei, poi nel 2017 sono andati a convivere. Nel 2022 decidono di cambiare casa e la scelgono più grande per degli eventuali figli. Un giorno lui riassapora un senso di libertà, si sente single, esce con gli amici e inizia a conoscere un’altra ragazza. Una volta la sorella di lei vede che lui stava chattando con un’altra e riferisce la cosa. Lei lo affronta si fa dare le chat, ma non legge nulla di grave, ma tanto le basta per lasciarlo”.