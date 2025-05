Flavia Pennetta svela la verità su Fognini e il ritiro

Flavia Pennetta ha commentato il ritiro di Fabio Fognini, marito e padre dei loro tre figli, dopo la sua eliminazione nelle qualificazioni del Roland Garros. “Ammirò Fabio per la sua determinazione nel combattere quotidianamente con dolori costanti. Non avrei avuto la forza di continuare nella sua situazione”, ha dichiarato all’Adnkronos, aggiungendo che Fognini non le ha mai parlato di un possibile ritiro e non ha una data in mente per la conclusione della sua carriera.

Pennetta ha sottolineato che ogni giocatore attraversa momenti difficili, affermando: “È normale avere alti e bassi nella carriera di un atleta”. Ha poi riflettuto su come ognuno percepisca il momento giusto per ritirarsi, individuando l’importanza di essere sicuri della propria decisione. Ha citato la sua stessa scelta di ritirarsi nel 2015, a 33 anni, una volontà che alcuni non hanno compreso, ma che lei ha ritenuto necessaria per il suo stato fisico e mentale. “Ammiriamo Fabio perché continua a lavorare nonostante tutto”, ha aggiunto.

Infine, riguardo all’addio di Fognini agli Internazionali d’Italia, Pennetta ha precisato che non è da interpretare come un preludio al ritiro dal tennis. “Fabio è arrivato al torneo per invito e giustamente sente che è ora di fare spazio ai giovani”, ha concluso, evidenziando il suo rispetto per la tempistica e le decisioni di Fognini.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com