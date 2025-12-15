Flavia Pennetta: la pioniera del tennis italiano

Flavia Pennetta, prima giocatrice di tennis italiana a entrare nella top 10 della classifica mondiale, vincitrice dell’Open Usa e n.6 dello slam, è stata intervistata da Sky Sport per un docufilm. La tennista, sposata con Fabio Fognini e madre di tre figli, racconta la sua ascesa al Corriere della Sera tra aneddoti e confessioni.

Pennetta descrive la sua infanzia come iperattiva e coraggiosa, nonostante suo padre desiderasse un maschio. Tuttavia, lei gli promise che gli avrebbe dato più soddisfazioni di un maschietto. La tennista ammette di aver attraversato un’epoca di giocatrici eccezionali, ma non si è mai sentita un’impostora, spingendosi sempre a migliorare per batterle.

Il suo picco l’ha raggiunto alla fine della carriera, quando ha capito di essere all’altezza della generazione Williams. L’US Open 2015 è stato un momento storico, con l’amica Roberta Vinci che sconfisse Serena Williams e Pennetta che sconfisse Vinci. Ogni 12 settembre, le due si sentono o si vedono, un legame speciale.

Pennetta è felice del traguardo della top 10, che le dà un brivido particolare, essendo stato il suo sogno da bambina diventare la più forte d’Italia. La tennista è anche felice per il marito Fabio Fognini, che partecipa a Ballando con le Stelle, mostrando il suo lato gioioso e generoso. Pennetta conclude che se avesse potuto scrivere la sceneggiatura della sua vita, l’avrebbe voluta esattamente così.