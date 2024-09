Flat Tax, Salvini: valutiamo se alzare il tetto sopra gli 85mila euro

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che la Lega sta valutando l’idea di innalzare il tetto della Flat Tax oltre gli 85.000 euro, considerando anche l’applicazione di questa tassa sugli straordinari. Durante il Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha discusso di vari temi, tra cui il nucleare, le Olimpiadi e i progetti infrastrutturali in corso in Italia. Salvini ha affermato che è fondamentale per l’Italia abbracciare il nucleare per rimanere competitiva e moderna. Crede di poter ottenere un ampio consenso da parte degli italiani su questo tema attraverso un referendum.

Parlando delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha confermato che il cronoprogramma per le opere è rispettato, citando il completamento della pista da bob, skeleton e slittino a Cortina d’Ampezzo. Ha espresso soddisfazione per i progressi fatti e ha sottolineato l’importanza di continuare a mantenere alta l’attenzione e la velocità nelle operazioni successive. Attualmente, in Italia sono in corso 22 miliardi di euro di lavori, con un miliardo di euro che corrisponde a 17.000 posti di lavoro. Salvini ha indicato che il record storico di occupati è dovuto anche agli investimenti in infrastrutture.

In merito alle ferrovie, ha rivelato che ci sono attualmente 2.000 cantieri aperti e investimenti di 3,5 miliardi di euro destinati alla manutenzione. Salvini ha fissato come obiettivo il 2032 per l’operatività di molte infrastrutture in fase di sviluppo, tra cui il primo treno dell’alta velocità Torino-Lione e il tunnel ferroviario del Brennero, per il quale ha garantito rispetto dei tempi e dei costi previsti.

In sintesi, Salvini ha presentato una visione ottimistica per il futuro dell’Italia, incentrata sull’innovazione e sullo sviluppo infrastrutturale, con un forte richiamo all’adozione del nucleare come parte della strategia necessaria per invertire la rotta e riportare il paese tra le nazioni industrializzate. La Lega, quindi, continua a sostenere la Flat Tax e a promuovere investimenti cruciali per l’occupazione e la crescita economica.