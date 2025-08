Flat tax in Italia: benefica o semplice attrattiva?

L’attrazione della “flat tax” per i super-ricchi sta sollevando interrogativi sulla sua reale efficacia nel generare benefici economici per l’Italia. La Corte dei Conti ha infatti avvisato che il governo non ha implementato sistemi adeguati per valutare l’impatto del regime fiscale sui patrimoni esteri, mentre il flusso di investimenti e la crescita economica restano incerti.

Introdotta nel 2017 con la norma CR7, questa tassazione favorevole consente ai nuovi residenti, che non hanno vissuto in Italia negli ultimi dieci anni, di pagare una tassa fissa di 200.000 euro sui redditi esteri per un periodo di 15 anni, estensibile ai familiari a un costo aggiuntivo. Tuttavia, il governo non verifica se questo trasferimento porti a investimenti produttivi, rendendo la misura più un vantaggio per professionisti di alto profilo piuttosto che un volano economico per il paese.

Dall’inizio del 2020, circa 4.000 nuovi contribuenti hanno beneficiato di questo regime fiscale, generando 315,3 milioni di euro per l’erario. Milano ha visto un notevole aumento nei prezzi degli immobili, in particolare per le proprietà di lusso, con un incremento del 57% previsto tra il 2021 e il 2024. Questo ha creato una “bolla immobiliare” che allontana gran parte della popolazione verso le periferie.

In aggiunta, l’abrogazione del regime fiscale favorevole nel Regno Unito sta incoraggiando una nuova ondata di migrazione fiscale verso l’Italia. Con super-ricchi stranieri che cercano alternative più vantaggiose, l’Italia rischia di emergere come una meta prediletta per coloro che desiderano ridurre il peso fiscale.