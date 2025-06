Flashmob al Ghetto di Roma: Pazienza e Sionismo in Strada

A Roma si è svolta una manifestazione pro Palestina, mentre nel Ghetto ebraico si è tenuto un flashmob davanti alla sinagoga, organizzato da diverse realtà. L’incontro è stato indetto in risposta a dichiarazioni di Elly Schlein e rappresentanti del centrosinistra.

I partecipanti hanno sollevato cartelli con frasi come “Bring them home now” e “Free Gaza from Hamas”, oltre a dichiarare il loro orgoglio di essere ebrei, italiani e sionisti. Erano visibili anche bandiere israeliane e un tricolore con la stella di Davide. Gli organizzatori hanno criticato le inesattezze nella narrazione dei fatti in Medio Oriente, sostenendo che i dati forniti da Hamas vengono accettati senza criterio. Hanno ribadito la loro adesione a una soluzione di “due popoli e due Stati”, sottolineando la necessità che gli Stati arabi riconoscano Israele.

È stata inoltre evidenziata l’assunzione di responsabilità in caso di conflitto, citando l’esempio della Dresda bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli organizzatori hanno affermato che dalla Palestina non sarebbe presente la volontà di pace e che le aspirazioni espresse, come quelle di espandersi “dal mare al fiume”, indicano una negazione dell’esistenza di Israele. Hanno concluso auspicando che, qualora Hamas si arrendesse e i prigionieri fossero restituiti, le ostilità cesserebbero immediatamente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com