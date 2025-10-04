10.9 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Attualità

Flashdance torna in scena al teatro Nazionale di Milano

Da StraNotizie
Flashdance torna in scena al teatro Nazionale di Milano

Maureen Marder, saldatrice appassionata di danza, cedette i diritti sulla sua storia alla Paramount per 2.300 dollari. Questo accordo si rivelò un errore, poiché la sua vicenda ispirò il celebre film “Flashdance”, che ha incassato oltre 200 milioni di dollari. Oggi, oltre quarant’anni dopo, “Flashdance” continua a riscuotere successo.

Dal 9 ottobre, il teatro Nazionale ospita il musical ispirato al film, prodotto dalla Compagnia della Rancia. Le richieste per lo spettacolo sono state così elevate da posticipare la replica finale dal 3 al 17 gennaio. Questo evento segna non solo un ritorno, ma anche un anniversario, dato che la collaborazione tra il Nazionale e la Rancia iniziò proprio con “Flashdance” quindici anni fa. La regia è di Mauro Simone, che ha condotto un attento lavoro di ricerca per ricostruire il contesto degli anni Ottanta.

Simone ha visitato l’Archivio Storico delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck per comprendere le condizioni lavorative dell’epoca, ritenute molto diverse da quelle attuali. Ha studiato anche la crisi energetica del 1979, per capire il collocamento storico del film.

Nel ruolo di Alex Owens c’è la giovane Vittoria Sardo, affiancata da Mattia Baldacci nel ruolo di Nick Hurley. Completano il cast Giulia Sol, Rebecca Ingrassia e Camilla Tappi, che interpretano le amiche di Alex. Le coreografie sono di Giorgio Camandona, mentre la direzione musicale è affidata ad Andrea Calandrini.

A differenza del film, in cui Jennifer Beals fu doppiata per le scene di danza, sul palco sarà la Sardo a eseguire ogni movimento. L’attrice intende mostrare non solo il coraggio, ma anche le fragilità del suo personaggio, che nel film rimanevano in secondo piano.

Articolo precedente
La settimana corta in Italia: un futuro di lavoro sostenibile
Articolo successivo
Notizie del Giorno: Le Ultime dal 4 Ottobre 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.