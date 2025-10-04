Flashdance torna in scena al teatro Nazionale di Milano

Maureen Marder, saldatrice appassionata di danza, cedette i diritti sulla sua storia alla Paramount per 2.300 dollari. Questo accordo si rivelò un errore, poiché la sua vicenda ispirò il celebre film “Flashdance”, che ha incassato oltre 200 milioni di dollari. Oggi, oltre quarant’anni dopo, “Flashdance” continua a riscuotere successo.

Dal 9 ottobre, il teatro Nazionale ospita il musical ispirato al film, prodotto dalla Compagnia della Rancia. Le richieste per lo spettacolo sono state così elevate da posticipare la replica finale dal 3 al 17 gennaio. Questo evento segna non solo un ritorno, ma anche un anniversario, dato che la collaborazione tra il Nazionale e la Rancia iniziò proprio con “Flashdance” quindici anni fa. La regia è di Mauro Simone, che ha condotto un attento lavoro di ricerca per ricostruire il contesto degli anni Ottanta.

Simone ha visitato l’Archivio Storico delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck per comprendere le condizioni lavorative dell’epoca, ritenute molto diverse da quelle attuali. Ha studiato anche la crisi energetica del 1979, per capire il collocamento storico del film.

Nel ruolo di Alex Owens c’è la giovane Vittoria Sardo, affiancata da Mattia Baldacci nel ruolo di Nick Hurley. Completano il cast Giulia Sol, Rebecca Ingrassia e Camilla Tappi, che interpretano le amiche di Alex. Le coreografie sono di Giorgio Camandona, mentre la direzione musicale è affidata ad Andrea Calandrini.

A differenza del film, in cui Jennifer Beals fu doppiata per le scene di danza, sul palco sarà la Sardo a eseguire ogni movimento. L’attrice intende mostrare non solo il coraggio, ma anche le fragilità del suo personaggio, che nel film rimanevano in secondo piano.