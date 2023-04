Flashback 2, un trailer per il ritorno del videogioco classico per Amiga

Il publisher Microids, Microids Lyon/Paris Studios e il game director Paul Cuisset hanno pubblicato un nuovo trailer di Flashback 2, il sequel del classico videogioco Flashback, uscito originariamente nel 1992. In uscita a novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (digitale), sarà uno sparatutto platform, proprio come l’originale basato su esplorazione, enigmi e avventura. Sarà disponibile anche una Collector’s Edition e una Limited Edition. L’eredità raccolta da Microids Lyon/Paris non è delle più semplici: nel 1992, Flashback ha rivoluzionato i giochi d’azione ed è entrato nella storia del medium, classificandosi tra i primi 100 migliori videogiochi della storia. Sviluppato dal creatore originale del gioco Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi Microids di Lione e Parigi, nelle intenzioni del team Flashback 2 offrirà un’esperienza fedele all’universo di Flashback riunendo alcuni membri del team originale, come Thierry Perreau per la progettazione del gioco e Raphaël Gesqua, il compositore della versione Amiga del titolo.