Lady Gaga si è scordata di aver rilasciato un album, ma niente paura, ci pensiamo noi gay a fare della free promo a Chromatica. Nonostante sia uscita da 9 mesi, Stupid Love si sente ancora spesso in radio e in tv, sarà per questo che Brock Dalgleish ha deciso di usare proprio questo pezzo di Gaga per fare una sorpresa a suo marito Riley Jay Barrington nel giorno del loro matrimonio. I due si sono sposati a Salt Lake City e subito dopo le promesse, Brock ha fatto un flash mob insieme agli invitati sulle note di Stupid Love. Il video è stato condiviso su Facebook, Twitter e Instagram ed è diventato virale.

“Il mio sogno si è avverato. – ha scritto Brock nella sua didascalia su TikTok- Il matrimonio è andato alla grande e così anche il flash mob con tutti i nostri amici. Voglio il tuo Stupid Love Riley”.

Un matrimonio benedetto da Gaga non potrà che andare bene e durare a lungo.

Brock e Riley: il flash mob di Stupid Love.

Newly married couple Brock and Riley dance to @LadyGaga‘s “Stupid Love” at their wedding! 💕 pic.twitter.com/TyYBwWGbNb — ⚔️ Ryan | Lady Gaga 🏳️‍🌈 (@ryanleejohnson) October 12, 2020