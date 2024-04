Mondate la cipolla e tagliatela a fettine sottili, quindi fate lo stesso anche con il cavolo, tagliandolo a listarelle, e sciacquatelo.



Fate appassire la cipolla in un’ampia padella antiaderente con dell’olio, poi unite il cavolo e lasciate stufare a fiamma bassa per circa 15 minuti, aggiungendo poca acqua solo se necessario.



Una volta ammorbidito, trasferite il cavolo in un mixer e frullate, poi aggiungete anche panna, uovo, formaggio, sale e pepe e frullate ancora.



Distribuite il composto nei pirottini precedentemente imburrati e infarinati lasciandone da parte 1-2 cucchiai, mettete al centro un pezzetto di scamorza e copritelo con il composto rimasto.



Cuocete per circa 35 minuti in forno ventilato preriscaldato a 180°C, poi sfornateli e lasciateli intiepidire leggermente prima di sformarli capovolgendoli delicatamente su di un piatto.



Mentre i flan cuociono preparate la fonduta: unite in una casseruola i due formaggi, pepe, noce moscata e panna e mescolate, poi mettete sul fuoco e lasciate scaldare per 5 minuti circa, finché i formaggi non saranno ben sciolti e il composto non si sarà addensato leggermente.



Disponete i flan sul piatto da portata e decorate con la fonduta.



I flan di cavolo viola sono pronti, non vi resta che aggiungere un pochino di pepe fresco prima di servirli.