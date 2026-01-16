Il gruppo musicale Flames of Heaven ha ottenuto un inaspettato successo sulle riviste specializzate di mezza Europa con il loro disco di debutto. Dopo una pausa di 5 anni, hanno pubblicato un altro album che è stato un centro internazionale. Il leader e fondatore del gruppo, Cristiano Filippini, spiega che dopo il successo del primo album, “The Force Within”, c’era l’idea di creare un nuovo album ambizioso intitolato “Symphony of the Universe”.

L’obiettivo era quello di alzare l’asticella e creare qualcosa di assolutamente maestoso, sia a livello di tematiche che a livello musicale. La maggior parte dei brani si ispira al famoso manga Saint Seiya di Masami Kurumada, mentre i restanti brani sono autobiografici e descrivono esperienze di vita e di carattere biblico-spirituale.

Il gruppo si definisce power melodic metal, una musica tecnica e melodica che richiama atmosfere legate all’arena rock e all’AOR. I componenti del gruppo sono Michele Vioni alla chitarra solista, Marco Pastorino alla voce, Giorgio Terenziani al basso e Paolo Caridi alla batteria. Hanno un contratto con l’etichetta tedesca Limb Music.

Il segreto del successo del gruppo è la qualità delle composizioni, la raffinatezza e la ricercatezza degli arrangiamenti e la versatilità. Cristiano Filippini è nato come rocker e chitarrista e ha iniziato a comporre a 16 anni, ma non trovando persone all’altezza, si è iscritto al Conservatorio per studiare composizione e musica da film.

I progetti futuri della band includono la promozione del loro disco e la lavorazione a un nuovo progetto discografico, il terzo album.