Flamengo vince contro Vasco da Gama

Il Flamengo ha vinto per la prima volta utilizzando la sua squadra principale. Il risultato positivo è arrivato nel classico contro il Vasco, nel Campeonato Carioca. Jorge Carrascal ha segnato l’unico gol della partita al Maracanã, con una bella finalizzazione di prima.

Cauan Barros ha ricevuto un cartellino rosso e ha lasciato il Vasco con un giocatore in meno all’inizio del secondo tempo, quando il punteggio era ancora a zero. Nonostante la sconfitta, Léo Jardim è stato uno dei protagonisti in campo, facendo diverse parate per evitare una maggiore svantaggio.

La partita al Maracanã è iniziata con un ritmo altissimo, con ottime occasioni di gol per entrambe le squadre. Il Vasco ha avuto Andrés Gómez che ha colpito la traversa e GB che ha finalizzato fuori dopo essersi trovato faccia a faccia con Rossi, tutto ciò in soli 20 minuti di gioco.

Il Flamengo aveva più possesso di palla, mentre il Vasco puntava ai contropiede. Questo scenario si è rafforzato ulteriormente dall’inizio del secondo tempo, con l’espulsione di Cauan Barros. Il centrocampista del Vasco ha ricevuto un cartellino rosso diretto per una falta su Carrascal.

Con un giocatore in più in campo, il Flamengo è riuscito ad aprire il punteggio, ancora una volta con il colombiano come protagonista. Dopo aver allontanato la palla dall’area, Piton l’ha vista arrivare a Carrascal, che ha finalizzato di prima e con stile per far oscillare le reti. Il Flamengo ha continuato a fare pressione anche dopo il gol e ha costretto Léo Jardim a fare diverse parate.